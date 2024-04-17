Хави об ответном матче с «ПСЖ»: «Удаление полностью изменило игру»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Когда мы играли 11 на 11, то были хорошо организованы. [Удаление] полностью изменило игру. Мы не были уверены в заменах после удаления Рональда. Педри вернулся после мышечной травмы, но нам нужен был контроль и передвижение мяча, которые он дает. К тому же, мы нуждались в скорости Рафиньи. К сожалению, мы выбрали поменять Ламина на Иньиго Мартинеса», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Первая игра в Париже завершилась победой каталонцев — 3:2. Общий счет — 6:4 в пользу «ПСЖ». Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сыграют с дортмундской «Боруссией», которая победила «Атлетико» с общим счетом 5:4 (1:2, 4:2).