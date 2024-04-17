Хави: «Я сказал рефери после матча с «ПСЖ», что он был очень плох»

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов раскритиковал работу арбитра.

«Я сказал рефери, что он был очень плох. Это была катастрофа. Сколько бы мы ни говорили, факт остается фактом: красная карточка испортила матч. Я не люблю говорить о судьях, но в такой ситуации мы не можем молчать», — сказал Хави в эфире Canal+.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».