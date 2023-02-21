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21 февраля, 23:59

Винисиус стал самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках с 1966 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках за 57 лет.

Винисиус забил на 21-й и 36-й минутах матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал, как сообщает Opta, самым молодым (22 года и 224 дня) игроком, оформившим дубль в ворота «красных» на «Энфилде» в еврокубках с 1966 года, когда это удалось сделать Йохану Кройффу (19 лет и 233 дня).

Также Винисиус забил пять голов в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — больше, чем любой другой игрок (у Карима Бензема и Дидье Дрогба по 4 гола).

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал
Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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