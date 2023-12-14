Игрок «Сити» Хэмилтон — о своем голе в дебютном матче ЛЧ: «Это все нереально»

Вингер «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов. 20-летний футболист забил в дебютной игре.

«Честно говоря, я даже не знаю, как выразить это словами — это все нереально. Гвардиола поставил меня на правый фланг, что было для меня непривычно. Я никогда там не играл. Я воспринял это как вызов, принял его и наслаждался каждым моментом. Определенно, это только начало... и дальше надо двигаться вперед. Это не плохо. Это все сюрреалистично, это еще не осознается. Все дома будут наблюдать за этим», — приводит слова Хэмилтона сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» одержал шесть побед в шести матчах и с 18 очками занял первое место в группе G. «Лейпциг» (12 очков) стал вторым и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.