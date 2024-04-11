Вингер «Атлетико» Лино: «Мы способны выиграть Лигу чемпионов»

Вингер «Атлетико» Самуэль Лино рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Мы хотим дойти до финала. «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Лино Atletico universe.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцы обыграли «Боруссию» (2:1). Ответная встреча состоится 16 апреля в Дортмунде. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 24-летний Лино сыграл 38 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.