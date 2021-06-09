Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Вентспилс» исключен из еврокубков на семь лет по делу о коррупции

18:08
«Вентспилс». Фото ФК «Вентспилс».
«Вентспилс». Фото ФК «Вентспилс».
Теги:

Латвийский клуб «Вентспилс» исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов, сообщает официальный сайт УЕФА 9 июня. Такое решение принял дисциплинарный комитет организации.

Сообщается, что клуб признан виновным в нарушении статей регламента УЕФА, касающихся мошенничества, взяточничества и/или коррупции, а также нарушения целостности матчей и соревнований. Также были наказаны официальные лица клуба.

Администратор «Вентспилса» Николай Дякин получил четырехлетнюю дисквалификацию. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отлучен от любой футбольной деятельности пожизненно. УЕФА также просит ФИФА распространить действие этих ограничительных мер по всему миру.

Ранее УЕФА дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет. В 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018 года.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
Полиция Дании: «Встреча фанатов из России и Польши в Копенгагене — самое ужасное, что может случиться»
В попечительском совете РФС ожидают успешного выступления сборной России на Евро-2020
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
2
Офсайд