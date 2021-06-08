Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

Полуфиналы

«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Приштина» (Косово)

«Торсхавн» (Фареры) — «Интер Эскальдес» (Андорра)

Предварительный раунд представляет собой мини-турнир, который пройдет на Фарерских островах. Он состоит из двух полуфиналов 22 июня и финала три дня спустя. Все противостояния проходят в формате одного матча.

Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (жеребьевка 15 июня), который состоится 6/7 и 13/14 июля. Победители этого этапа будут определяться уже по итогам двух матчей.

Три команды, вылетевшие из Лиги чемпионов в предварительном раунде, перейдут в Лигу конференций (Путь чемпионов). В новом еврокубке они стартуют со второго отборочного раунда (жеребьевка 16 июня), матчи которого пройдут 22 и 29 июля.