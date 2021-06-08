Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Предварительный раунд
Полуфиналы
«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Приштина» (Косово)
«Торсхавн» (Фареры) — «Интер Эскальдес» (Андорра)
Предварительный раунд представляет собой мини-турнир, который пройдет на Фарерских островах. Он состоит из двух полуфиналов 22 июня и финала три дня спустя. Все противостояния проходят в формате одного матча.
Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (жеребьевка 15 июня), который состоится 6/7 и 13/14 июля. Победители этого этапа будут определяться уже по итогам двух матчей.
Три команды, вылетевшие из Лиги чемпионов в предварительном раунде, перейдут в Лигу конференций (Путь чемпионов). В новом еврокубке они стартуют со второго отборочного раунда (жеребьевка 16 июня), матчи которого пройдут 22 и 29 июля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026a-126efd79f5ea-8cccda9b6993-1000--%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1
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