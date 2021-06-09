УЕФА дисквалифицировал арбитра Лапочкина на 10 лет

Как ранее сообщал «СЭ», контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА запретил Сергею Лапочкину заниматься судейской деятельностью в ближайшие несколько лет. Российский арбитр получил дисквалификацию на 10 лет, сообщает официальный сайт УЕФА.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Ранее, 8 июня, председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказал свое мнение о деле арбитра Сергея Лапочкина.

«Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешило ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, уверен на 99 процентов, он бы прошел. С огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что решение позволит оставить его в профессии. В чем именно дело? Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман», — заявил Хачатурянц.

Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся. Сам матч он провел без ошибок и серьезных нареканий.