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УЕФА приостановил разбирательство по делу против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

19:26
УЕФА пока не будет наказывать «Реал», «Ювентус» и «Барселону».
УЕФА пока не будет наказывать «Реал», «Ювентус» и «Барселону».
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Рассмотрение дисциплинарного дела против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за участие в проекте европейской Суперлиги было приостановлено, сообщает официальный сайт УЕФА 9 июня. О дальнейшей судьбе этого дела будет объявлено позднее.

7 июня появилась информация, что Министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать на клубы санкции по этому делу до решения суда Европейского союза. 1 июня итальянское издание La Reppublica сообщило, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» будут исключены из числа участников Лиги чемпионов.

Только эти три клуба заявили, что сохраняют приверженность проекту и надеются на его воплощение в будущем, когда для этого будут условия. Остальные клубы, которые ранее заявили о своем участии, вышли из проекта и достигли соглашения с УЕФА.

Ранее стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции.

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