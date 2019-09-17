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Венсан Кандела: «У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона»

00:35
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Венсан Кандела поделился ожиданиями от встречи «Зенита» и «Лиона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

— У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона», — цитируют «Известия» Канделу. — Думаю, что это будет очень открытый матч. Чемпионат Франции идет уже месяц, поэтому команда хорошо готова физически. Но мне кажется, «Зенит» сейчас на том уровне, что может превзойти соперника.

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