Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением и ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

— Мы будем играть без страха, хотя нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, одним из лидеров чемпионата Испании.

— Вы не так давно сыграли неудачно с «Атлетико». Имеет ли результат того матча значение?

— Помню тот матч, «Атлетико» заслуженно нас обыграл. Но та встреча была давно, у нас другая команда, у соперника тоже. Постараемся исключить ошибки, которые были в той встрече. Думаю, на этот раз выступим намного лучше.

— Разбирали ли игру Жоау Феликса?

— Нет, мы еще не разбирали игру «Атлетико». Конечно, Феликс — очень качественный футболист, талантливый, быстрый. Понятно, что против него не будет просто. Но если будем плотно играть, страховать друг друга, думаю, проблем не возникнет.

— Кто самый опасный игрок в составе «Атлетико»?

— Самый опасный — это Симеоне. Он очень эмоционально руководит командой, как и наш тренер. «Атлетико» силен командой, а не одним конкретным футболистом. (Юлия Яковлева)