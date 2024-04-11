Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:07

Ван дер Варт — об игре Холанна против «Реала»: «Он был плох, худший игрок на поле»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 с «Реалом» (3:3).

«Холанн был плох, худший игрок на поле. Если он не забивает, то от его игры нет смысла. Он посредственно обращается с мячом. Даже его товарищи по команде игнорировали его», — сказал ван дер Варт Ziggo Sport.

В нынешнем сезоне норвежский форвард участвовал в 37 матчах за «Сити» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

Рафаэл ван дер Варт
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
1
0
Читайте также
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Стало известно, сколько заработал Большунов по итогам сезона
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Барселоны» Кунде: «В ответном матче с «ПСЖ» мы должны быть сконцентрированы»

Пети раскритиковал игру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в матче с «Барселоной»
Новости
RSS RSS
Все новости