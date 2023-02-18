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Гладилин — о матче «Ливерпуль» — «Реал» в ЛЧ: «Будет равная игра»

Алина Савинова
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Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Будет равная игра. Бренды очень серьезные, но игра и у Мадрида, и у «Ливерпуля» сейчас не на высшем уровне. У них примерно равные шансы, вопрос, кто их лучше использует и удачнее сыграет. А так, пара интересная, соперники равны по силам», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Ливерпуль» занимает второе место в группе А. «Реал» лидирует в группе F.

Первая встреча между командами пройдет в Англии во вторник, 21 февраля. Ответная игра состоится в Мадриде 15 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/18/19780267.shtml
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