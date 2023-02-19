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Сегодня, 04:54

Анчелотти рассказал о подготовке «Реала» к матчу с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) рассказал о подготовке команды к игре 1/8 финала Лиги чемпоионов против «Ливерпуля».

«У нас все в порядке. У нас была последняя проблема с Тчуамени, Кроос вернулся к тренировкам. Думаю, Бензема будет в порядке во вторник. Мы приедем с хорошим движением и полной уверенностью в себе. Понемногу игроки восстанавливаются», — приводит слова Анчелотти AS.

Первый матч «Реала» и «Ливерпуля» пройдет в Англии 21 февраля, ответная встреча — 15 марта.

Карло Анчелотти
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