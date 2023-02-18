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Сегодня, 15:37

УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков в следующем сезоне из-за коррупционного скандала

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны».
Фото AFP

УЕФА может запретить «Барселоне» участвовать в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24, сообщает El Pais.

По данным источника, клуб может быть подвергнут санкциям и исключен из европейских соревнований в случае, если вина клуба по итогам расследования дела о подкупе судей будет доказана.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Сам Негрейра уже дал показания и заявил, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу и не являлись взяткой за то, чтобы судьи относились к «Барселоне» более благосклонно.

Позднее стало известно, что «Барселона» может лишиться очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании или быть исключена из ла лиги в случае, если вина клуба будет доказана.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo;. Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

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