«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Аякс» весной сыграет в Лиге Европы
«Челси» переиграл «Лилль» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). В другой встрече этой группы «Аякс» дома проиграл «Валенсии» (0:1).
?В плей-офф вышли английская и испанская команды. Голландский коллектив, за который играет экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес, стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов
Группа H
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция) — 2:1 (2:0)
Голы: Абрахам, 19 (1:0). Аспиликуэта, 35 (2:0). Реми, 78 (2:1).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Маунт, 82), Жоржинью, Канте, Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Абрахам (Батшуайи, 72).
«Лилль»: Меньян (Лео Жардим, 72), Пье, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Тиагу Майа (Бамба, 66), Шека, Юсуф Языджи, Сумаре, Реми, Араужу (Ренату Санчеш, 82).
Предупреждения: Зеки Челик, 40. Зума, 45. Шека, 67.
Судья: Сидиропулос (Греция).
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Аякс» (Голландия) — «Валенсия» (Испания) — 0:1 (0:1)
Гол: Родриго, 24.
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Фелтман, Блинд, Тальяфико (де Йонг, 89), Альварес (Дест, 46), ван де Бек, Мартинес, Зиех, Тадич, Ланг (Хюнтелар, 70).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Торрес (Мангала, 90+5), Парехо, Коклен, Солер, Родриго, Гамейро (Вальехо, 54).
Предупреждения: Альварес, 10. Доменеч, 79. Тальяфико, 79. Онана, 81. Парехо, 81. ван де Бек, 83. Вальехо, 86. Тадич, 90+4.
Удаление: Габриэл Паулиста, 90+3.
Судья: Тюрпен (Франция).
Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
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