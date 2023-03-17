Бутрагеньо: «Реал» осознает сложность матчей с «Челси» — это команда с огромными ресурсами"

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы за выход в полуфинал турнира сыграют с «Челси».

«Мы осознаем сложность матчей с «Челси». У всех присутствует большая иллюзия [на счет лондонцев]. [Но] это команда с огромными ресурсами. Мы знаем, что это будут два равных матча. Надеюсь, нам повезет и мы пройдем дальше. Мы понимаем, что можем конкурировать с кем угодно», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча будет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».