В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты. Жеребьевка – 15 марта

По итогам 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны восемь команд, которые продолжают выступление в плей-офф. В их число вошли четыре английских клуба, по одному представляют Испанию, Италию, Голландию и Португалию. Победитель турнира, лучший клуб Европы трех последних сезонов – "Реал" – выбыл из турнира.

В 1/4 финала сыграют:

"Манчестер Сити"

"Ливерпуль"

"Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед"

"Барселона"

"Ювентус"

"Аякс"

"Порту"

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 15 марта, в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и не будут разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде на стадионе "Ваньда Метрополитано".

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр