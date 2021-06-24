В Госдуме поддержали решение УЕФА отменить правило выездного гола

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола в еврокубковых матчах с нового сезона.

«Я думаю, что это абсолютно верное решение, которое назревало уже очень давно, — сказал Лебедев «СЭ». — Современный футбол развивается быстрыми темпами, а правило выездного гола — это пережиток из прошлого. Все-таки мы считаем результат двухразового противостояния, как это происходит сейчас на всех стадия розыгрыша УЕФА, должен определяться не правилом выездного гола, а игрой соперника. Мы поддерживаем это решение!»

Лебедев также считает, что отмена правила выездного гола может пойти на пользу российским командам.

«В дальнейшем это принесет пользу и российским клубам, которые смогут хоть куда-нибудь попасть. Нет, матчи не потеряют зрелищность, а наоборот ее приобретут. Правило выездного гола давало возможность дома не играть, а тянуть время. Сейчас же не важно, где ты играл, важен результат», — добавил Лебедев.

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.