Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола со следующего сезона.

«Я думаю, что это правильное решение. Это правило всегда давало минус той или иной команде. Если команда сильнее, то она должна по итогам двух встреч обязательно выигрывать. Поэтому здесь абсолютно справедливое решение, в результате которого уровень отношения игроков к результату станет совсем другим», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также ответил на вопрос, повлияет ли существенно решение УЕФА в целом на футбол.

«С точки зрения борьбы, да. Правило выездного гола уже не будет иметь никакого значения, поэтому ты либо выиграл, либо проиграл. Это решение, мне кажется, более справедливым», — добавил Газзаев.

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня. Согласно этому правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.