Шалимов не согласен с решением УЕФА отменить правило выездного гола

Бывший главный тренер «Ахмата», «Химок» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал решение УЕФА об отмене выездного гола с нового сезона в еврокубках.

«Я с этим не согласен, потому что домашний матч должен давать преимущество любой команде. Конечно, сейчас в пандемию разная заполняемость стадионов: где-то 20%, где-то 50%. Но когда полный стадион, должно быть преимущество.

Такая идея — против открытого футбола, она мне не нравится. Вот представьте: в гостях 1:5, дома 4:0, а потом — два тайма по 15 минут и пенальти. Ну полная грусть ведь. В УЕФА не очень футбольные люди — они думают, что и одна игра, и вторая будут открытыми. Но я считаю, что преимущество всегда должно быть у того, кто играет дома. Я понимаю, что УЕФА хочет уравнять домашнюю игру с выездной, но мне кажется, что это неправильно", — цитирует Шалимова «Газета.Ru».

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.