В «Атлетико» выявлено два заболевших коронавирусом
9 августа 2020, 22:37
«Атлетико» на официальном сайте клуба заявил, что два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.
8 августа вся команда прошла тестирование перед отправлением в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Два представителя клуба с положительным тестом изолировались у себя дома.
Встреча с «Лейпцигом» должна состояться 13 августа.
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