В «Атлетико» выявлено два заболевших коронавирусом

«Атлетико» на официальном сайте клуба заявил, что два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.

8 августа вся команда прошла тестирование перед отправлением в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Два представителя клуба с положительным тестом изолировались у себя дома.

Встреча с «Лейпцигом» должна состояться 13 августа.