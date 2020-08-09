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В «Атлетико» выявлено два заболевших коронавирусом

9 августа 2020, 22:37
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«Атлетико» на официальном сайте клуба заявил, что два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.

8 августа вся команда прошла тестирование перед отправлением в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Два представителя клуба с положительным тестом изолировались у себя дома.

Встреча с «Лейпцигом» должна состояться 13 августа.

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