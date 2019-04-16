22:24 | Футбол — Лига чемпионов

Ужасная ошибка Де Хеа в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

1
Обсудить

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Испанский вратарь пропустил мяч сквозь руки после удара форварда Лионеля Месси, который оформил дубль. 

Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1).

Барселона - Манчестер Юнайтед

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ