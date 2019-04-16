Ужасная ошибка Де Хеа в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Испанский вратарь пропустил мяч сквозь руки после удара форварда Лионеля Месси, который оформил дубль.
Whoops... De Gea howler alert!! 🚨 pic.twitter.com/2KQr6PqRKA– Chris Chambers (@CapitalChambo) 16 апреля 2019 г.
Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1).
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