Ужасная ошибка Де Хеа в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Испанский вратарь пропустил мяч сквозь руки после удара форварда Лионеля Месси, который оформил дубль.

Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1).

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