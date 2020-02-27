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Уссем Ауар: «Лион» всегда считал, что может переиграть «Ювентус»

04:54
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда верила в успех. Также он доволен, что поучаствовал в голевой комбинации.

— Мы всегда считали, что можем переиграть «Ювентус» и сделали это с превеликой радостью, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауара. — Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в голевой комбинации и получить награду лучшему игроку матча. Не знаю, был ли это лучший вечер Лиги чемпионов на этом стадионе. Это нужно спрашивать у болельщиков. Наша тактика сработала сегодня, и теперь мы должны постараться сделать то же самое в ответной игре.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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