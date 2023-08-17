Первый европейский титул сезона отправился в Англию.

Разные весовые категории

Для «Севильи» встречи за Суперкубок УЕФА — почти рутина. Семикратный победитель Лиги Европы неоднократно участвовал в этом одноматчевом турнире, но брал трофей лишь однажды — в 2006 году.

Для «Манчестер Сити» европейский Суперкубок — новинка, историческое событие, а также шанс пополнить свою золотую коллекцию новым титулом.

Парадокс, но при таких вводных вроде бы многоопытная испанская команда не считалась фаворитом. А дебютант турнира с Туманного Альбиона, по многим прогнозам, должен был смять соперника. И дело тут даже не в том, что «Сити» могуч, оформил по итогам соревнований-2022/23 престижный трофейный хет-трик (ЛЧ, АПЛ, национальный Кубок) и обладает мощью Холанна. Дело в андалусийцах, которые добились титула ЛЕ вопреки ходу отвратительного сезона.

Блестящий Буну и гол Эн-Несири

«Севилья» заняла 12-е место в ла лиге, потеряла легендарного спортивного директора Мончи и слабо усилилась. Зато остался главный тренер Хосе Луис Мендилибар, который в марте приходил на роль временщика, но внезапно взял второй по старшинству еврокубок и сохранил пост за собой. Хотя, скорее всего, ключевую роль здесь сыграли деньги, а вернее проблемы с ними — не просто так в июне Marca сообщила, что клуб готов расстаться с любым футболистом.

Массового исхода, впрочем, нет, но один ключевой игрок вот-вот покинет Андалусию — основной голкипер, герой ЧМ-2022 Яссин Буну очень близок к переезду в «Аль-Хиляль» к Малкому и Неймару. И матч за Суперкубок, скорее всего, стал для марокканца последним в футболке «Севильи» — неудивительно, что он провел встречу так вдохновенно.

У Буну давняя репутация любимого голкипера фотографов — он склонен не просто спасать, а делать это эффектно. Но ключевое слово здесь «спасать» — уже на первых минутах Буну несколько раз выручил «Севилью» после ударов футболистов «Манчестер Сити». Палмер, Аке и Грилиш по разу попали в створ в дебюте, но марокканец находился на месте.

«Сити» ожидаемо подолгу владел мячом, но на этом предсказуемость матча иссякала, потому что первым забил совсем не фаворит. Быстрая атака от ворот Буну завершилась классической подачей Акуньи с левого фланга, а Эн-Несири сделал то, что умеет лучше всего — убежал за спины защитников и выпрыгнул выше всех.

Идеи Гвардиолы

«Севилья» действовала просто: аккуратные 4-4-2 при владении соперника, максимальная скорость перевода мяча в атаку при владении и, как следствие, грубая вертикальная игра. В стереотипном понимании такую тактику принято считать британским футболом, только подбор исполнителей у испанцев гораздо техничнее, чем у среднестатистического клуба из английской глубинки. Впрочем, подобное сравнение здесь абсолютно уместно, учитывая, что андалусийцы забили типичный для таких коллективов мяч — фланговой подачей на голову рослого форварда.

А как действовал «Сити»? Как обычно, непредсказуемо. Перед игрой Мендилибар смеялся над вопросом о кадровых трудностях соперников: «Они истратили больше 500 миллионов евро лишь на вратарей и защитников. Не думаю, что «Сити» жалуется на потери». Но вообще-то Пепу пришлось тяжело: Де Брейне выбыл на несколько месяцев, из-за чего тренеру теперь придется на ходу придумывать, кем менять бельгийца.

В матче с «Севильей» основную часть обязанностей Кевина взял на себя Фоден, который и вышел на схожей позиции. Но вышло не очень: разрезающих передач между линиями не хватало, да и вообще по уровню креативности этот матч получился очень слабым по меркам «Сити». Особенно в первый час.

Другие примечательные изменения касались защиты: новичок «горожан» Гвардиол дебютировал в основном составе на непрофильной позиции левого защитника, а в опорную зону при владении мячом выдвигался Аканджи — и это тоже сюрприз.

Новая звезда

После пропущенного мяча «Сити» не сбавил в активности, но «Севилья» действовала дисциплинированно и мало что позволяла оппоненту. Однако, к удивлению, в перерыве Гвардиола не сделал ни одной замены, хотя явно переместил линию обороны выше. Смысл в этом был, так как «Сити» стремился как можно быстрее возвращать себе мяч при потерях.

Но испанцы этим тоже пользовались. Уже на 50-й минуте Эн-Несири замыкал острейшую контратаку «Севильи», только попал в Эдерсона. Позже опасно бил и Окампос, а затем бразильский вратарь «Сити» выиграл еще одну дуэль у марокканского форварда. Но произошло это уже при счете 1:1.

У «Сити» растет новая звезда: 21-летний полузащитник Коул Палмер. Хавбек молодежной сборной Англии забил «Арсеналу» в Суперкубке Англии, отличился сейчас. Да как! Во время голевой подачи Родри парень не постеснялся крикнуть Холанну, чтобы лучший бомбардир прошлого АПЛ оставил ему мяч. Даже Рияд Махрез в соцсетях поаплодировал Коулу за этот точный удар головой — Аплмер как раз занимает позицию алжирца.

Решающий промах Гуделя

Во второй половине заключительной 45-минутки победители Лиги чемпионов смяли «Севилью»: Эн-Несери сразу же не реализовал уже упомянутый голевой момент, а после этого команда Гвардиолы оккупировала штрафную испанцев. Достаточно назвать статистику ударов в финальные 25 минут: 11:0. Конечно же, в этот отрезок уместилась и шикарная игра Буну.

Но и Эдерсон провел мощный матч: если бы не его сейвы после ударов Эн-Несири, то «горожане» могла бы и не дотянуть до серии пенальти. Поэтому дуэль голкиперов должна была стать изюминкой финала.

Однако ни одного удара соперников вратари «Севильи» и «Манчестер Сити» отразить не сумели — все отлично исполняли 11-метровые. Дрогнул лишь хавбек испанцев Гудель: именно ему предстояло совершить десятую попытку и серб отправил мяч в перекладину. Сразу после этого счастливые футболисты «Сити» отправились праздновать — теперь в их трофейной комнате есть еще и Суперкубок УЕФА!