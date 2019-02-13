01:56 13 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Уле Гуннар Сульшер - о первом поражении: "ПСЖ" вернул "МЮ" в реальный мир"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после поражения от "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что его команда в последнее время проводила мало игр на таком уровне. Это первое поражение Сульшера во главе "МЮ". 

- Можно было бы сказать, что в последнее время у нас было мало игр на таком уровне, - цитирует официальный сайт УЕФА Сульшера. - Впереди еще очень много работы. Но нельзя говорить, что все уже закончено. Мы будем пытаться улучшить свою игру, но сегодня у нас было возвращение в реальный мир.

Манчестер Юнайтед - ПСЖ

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026849/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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