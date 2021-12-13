В УЕФА назвали причины технического сбоя во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В пресс-службе УЕФА заявили, что из-за технической ошибки жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново.

По данным УЕФА, произошла «техническая ошибка». В итоге официальные лица из-за сбоя техники получали неверные данные относительно того, какой клуб с каким может сыграть на этой стадии.

Ранее, 13 декабря, во время жеребьевки Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу». Обе команды играли в одной группе ЛЧ и не могут сыграть в плей-офф еврокубка. После этого «Манчестер Сити» стал соперником «Вильярреала», а «МЮ» попал на «ПСЖ».

Жеребьевка была признана недействительной и будет полностью проведена повторно в 17.00 по московскому времени.