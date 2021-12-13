«Атлетико»: «Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснение ошибок, допущенных при жеребьевке ЛЧ»

«Атлетико» прокомментировал ошибки, которые произошли во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и решения после ошибок, допущенных при жеребьевке Лиги чемпионов», — написала пресс-слуюба клуба в Twitter.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una soluci?n despu?s de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atl?tico de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

Напомним, что когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шар с «Манчестер Юнайтед».

В результате жеребьевки ЛЧ «Атлетико» попал на «Баварию», а «Манчестер Юнайтед» — на «ПСЖ».