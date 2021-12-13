«Атлетико»: «Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснение ошибок, допущенных при жеребьевке ЛЧ»
«Атлетико» прокомментировал ошибки, которые произошли во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и решения после ошибок, допущенных при жеребьевке Лиги чемпионов», — написала пресс-слуюба клуба в Twitter.
Напомним, что когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шар с «Манчестер Юнайтед».
В результате жеребьевки ЛЧ «Атлетико» попал на «Баварию», а «Манчестер Юнайтед» — на «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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