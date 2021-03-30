Верратти может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы
19:11
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает RMC Sport 30 марта. Ранее он покинул расположение сборной Италии из-за травмы.
У футболиста повреждение бедра, в связи с чем он пропустит ближайший матч чемпионата Франции против «Лилля». Под угрозой также его участие в игре с «Баварией». Мюнхенский клуб сегодня объявил, что обе игры с парижанами пропустит форвард Роберт Левандовски.
В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 26 матчей за «ПСЖ». В его активе шесть результативных передач. Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Ответная игра пройдет 13 апреля в Париже.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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