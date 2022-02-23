Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:56

УЕФА отказался комментировать перспективы контракта с «Газпромом»

Роман Шишов
Корреспондент

УЕФА отказался комментировать перспективы контракта с «Газпромом», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее стало известно, что несколько депутатов Европарламента в письме президенту УЕФА Александру Чеферину потребовали, чтобы УЕФА прекратил спонсорство с «Газпромом», и перенес финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая в Санкт-Петербурге.

«УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить», — заявили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, возможно ли расторжение контракта, учитывая сложившуюся военно-политическую ситуацию.

«Газпром» стал официальным спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В прошлом году компания подписала новое партнерское соглашение с УЕФА, которое рассчитано до 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13818639
7
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МИД РФ призвали Великобританию на спекулировать на тему финала Лиги чемпионов в России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости