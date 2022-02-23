УЕФА отказался комментировать перспективы контракта с «Газпромом»

УЕФА отказался комментировать перспективы контракта с «Газпромом», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее стало известно, что несколько депутатов Европарламента в письме президенту УЕФА Александру Чеферину потребовали, чтобы УЕФА прекратил спонсорство с «Газпромом», и перенес финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая в Санкт-Петербурге.

«УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить», — заявили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, возможно ли расторжение контракта, учитывая сложившуюся военно-политическую ситуацию.

«Газпром» стал официальным спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В прошлом году компания подписала новое партнерское соглашение с УЕФА, которое рассчитано до 2024 года.