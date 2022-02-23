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Сегодня, 13:56

В МИД РФ призвали Великобританию на спекулировать на тему финала Лиги чемпионов в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры.

Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России.

«Англия столько людей убила в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.
Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

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