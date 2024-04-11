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Сегодня, 04:12

Гризманн, Эдегор, Фоден и Рафинья претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 9 и 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала.

На почетное звание претендуют Антуан Гризманн («Атлетико»), Рафинья («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

На этой неделе «Атлетико» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), «Барселона» обыграла «ПСЖ» (3:2), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3), а «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Антуан Гризманн
Мартин Эдегор
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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