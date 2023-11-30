Голы Родриго, Эдегора, Актюркоглу и Бруну Фернандеша претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила старт голосования на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. 28 и 29 ноября состоялись матчи 5-го тура группового турнира.
В число номинантов вошли мячи, забитые Родриго («Реал»), Мартином Эдегором («Арсенала»), Бруну Фернандешем («Манчестер Юнайтед») и Керемом Актюркоглу («Галатасарай»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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