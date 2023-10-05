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Сегодня, 03:06

Голы Брумы, Беллингема, Альвареса и Шера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола за неделю в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила старт голосования на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов вошли мячи, забитые Арминду Брумой («Брага»), Джудом Беллингемом («Реал»), Хулианом Альваресом («Манчестер Сити») и Фабианом Шером («Ньюкасл»).

На этой неделе состоялись первые матчи 2-го тура группового турнира.

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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