Мерино считает, что «Реал Сосьедад» может отыграться в ответном матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино верит, что его команда может отыграться после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Мы настроены оптимистично — в конце концов, таков уж футбол. Два гола — это ничто, и дома при поддержке наших болельщиков, как это было там и в предыдущих матчах Лиги чемпионов, думаю, у нас есть шанс. Все дело в эффективности, в реализации голевых моментов, которая нам не дается в последнее время, но мы знаем, что в присутствии наших болельщиков мы можем это сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.