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УЕФА может завершить еврокубки мини-турнирами в августе

16:37
Лига чемпионов. Фото УЕФА.
Лига чемпионов. Фото УЕФА.
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Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы может завершиться мини-турнирами, где каждая стадия будет состоять из одного матча. Об этом сообщает британское издание Mirror. Еврокубки ранее были прерваны из-за пандемии коронавируса. Все российские клубы уже вылетели из европейских турниров.

Сообщается, что такими мини-турниры могут пройти в августе после завершения всех национальных чемпионатов. При этом также на видеоконференции с участием всех национальных ассоциаций будет обсуждаться судьба Лиги наций.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 102 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 136 119 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 525 438 человек выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

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