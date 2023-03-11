УЕФА может отстранить «Барселону» от Лиги чемпионов

Руководящий совет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать «Барселону» из-за «дела Негрейры», сообщает AS. Причиной наказания является репутационный ущерб Лиге чемпионов.

УЕФА может отстранить каталонцев на один сезон от участия в главном еврокубковом турнире страны. Чтобы принять данное решение даже не будет необходимо решение суда.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 62 очка.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.