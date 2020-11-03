Нападающий «Зенита» Артем Дзюба накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» прокомментировал свое физическое состояние.

«Мое состояние далеко не лучшее. Как только пандемия закончилась, мы начали проводить по два матча в неделю, чувствуется усталость. Наверное, это не только у меня, а и у всех спортсменов. Какие-то болячки есть. Тут наоборот — если ничего не болит, значит, что-то не так. Сейчас восстановился, вчера уже тренировался в общей группе. Надеюсь, все будет нормально», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.