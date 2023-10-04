Тухель: «Смогли отыграться, поэтому можем считать матч с «Копенгагеном» удачным»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Очень трудный матч. Они защищались очень плотно и компактно, было трудно вскрыть их оборону. Мы контролировали ход матча, они почти ничего не создали у наших ворот, поэтому было обидно пропустить после первого же полумомента, который они создали. Это все сильно осложнило, но мы смогли отыграться, поэтому можем считать этот матч удачным», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» с 6 очками лидирует в группе A. «Копенгаген» занимает 3-е место (1 очко).