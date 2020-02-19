Тухель назвал причины поражения от «Боруссии»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, чего не хватило его команде. Немецкий специалист уверен, что дело не в выбранной расстановке на игру.

— Эта схема обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случится. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры.

Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.