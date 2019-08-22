Тренер «Олимпиакоса» вспомнил про победу «Краснодара» над «Порту»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) вспомнил про «Порту». «Быки» в 3-м отборочном раунде выиграли у «драконов» по сумме двух встреч, проиграв в первом поединке (0:1).

— Борьба не окончена, — цитирует A Bola Мартинша. — «Краснодар» проиграл дома «Порту», но мы все видели в Португалии, на что российская команда способна. Мы должны относиться к сопернику очень серьезно и продолжать с той же тактической строгостью и эффективностью, которые мы продемонстрировали сегодня вечером. Не собираемся облегчать ситуацию для нашего соперника.

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