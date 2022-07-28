Губерниев — о выходе «Ференцвароша» в третий раунд квалификации ЛЧ: «Респект Черчесову!»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Слованом» (4:1) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Если он вышел в третий раунд, то надежда увидеть российского тренера в ЛЧ есть, это спорт. Если выиграет, то мы увидим, если проиграет, то не увидим. Тут 50 на 50. Черчесов молодец, примеряет на себя новые вызовы, дальше тренирует в Европе, респект ему, не боится», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В третьем квалификационном раунде «Ференцварош» встретится с «Карабахом». Первый матч состоится 2 августа в Баку, ответная игра пройдет 9 августа в Будапеште.