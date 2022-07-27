Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина на матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо»

Фанаты «Фенербахче» дразнили болельщиков киевского «Динамо» (1:2 д.в.), скандируя имя президента России Владимира Путина во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После пропущенного на 57-й минуте мяча фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента РФ, информирует РИА «Новости».

«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — скандировали болельщики турецкого клуба.

«Фенербахче» смог избежать поражения в основное время благодаря голу на 89-й минуте, но пропустил в дополнительное время и вылетел из Лиги чемпионов.