Тренер дортмундской «Боруссии» скучает по фанатам на трибунах
17:05
Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». По словам специалиста, ему не хватает болельщиков на домашних матчах команды.
«Мы ожидаем хороший матч против «Севильи», хоть их последние результаты не впечатляют, — цитирует официальный Twitter «Боруссии» Терзича. — Мы готовимся к ним, чтобы показать себя во всей красе.
Фанаты сделали наш стадион всемирно известным, и мы были бы рады видеть их на трибунах. Нам их не хватает, но, к сожалению, мы вынуждены принять сложившуюся ситуацию и ждать дня, когда они смогут вернуться".
В первой игре «Боруссия» победила 3:2, ответная состоится завтра, 9 марта.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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