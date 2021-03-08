Тренер дортмундской «Боруссии» скучает по фанатам на трибунах

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». По словам специалиста, ему не хватает болельщиков на домашних матчах команды.

«Мы ожидаем хороший матч против «Севильи», хоть их последние результаты не впечатляют, — цитирует официальный Twitter «Боруссии» Терзича. — Мы готовимся к ним, чтобы показать себя во всей красе.

Фанаты сделали наш стадион всемирно известным, и мы были бы рады видеть их на трибунах. Нам их не хватает, но, к сожалению, мы вынуждены принять сложившуюся ситуацию и ждать дня, когда они смогут вернуться".

В первой игре «Боруссия» победила 3:2, ответная состоится завтра, 9 марта.