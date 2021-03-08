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Де Лигт и Кьеллини вернулись в общую группу «Ювентуса» перед матчем ЛЧ

16:57
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Защитники «Ювентуса» Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини восстановились после травм и вернулись к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, оба игрока могут попасть в заявку команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту», который состоится завтра, 9 марта, в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась в пользу португальского клуба — 1:2.

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