Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бонуччи рассказал, чего ждет от матча «Ювентуса» с «Порту»

17:17
Теги:

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«Завтра мы выйдем на поле с настоящим духом «Ювентуса». Мы будем бороться, чтобы добиться отличных результатов. Завтра мы должны быть осторожны, не поддаваться желанию сразу же забить любой ценой. Мы ждем, что «Порту» приедет сюда, чтобы играть, а не защищаться», — цитирует Бонуччи пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Ювентус» — «Порту» состоится 9 марта, в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой португальского клуба — 2:1.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир