Бонуччи рассказал, чего ждет от матча «Ювентуса» с «Порту»

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«Завтра мы выйдем на поле с настоящим духом «Ювентуса». Мы будем бороться, чтобы добиться отличных результатов. Завтра мы должны быть осторожны, не поддаваться желанию сразу же забить любой ценой. Мы ждем, что «Порту» приедет сюда, чтобы играть, а не защищаться», — цитирует Бонуччи пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Ювентус» — «Порту» состоится 9 марта, в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой португальского клуба — 2:1.