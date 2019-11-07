«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль

«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль сделал Сон Хын Мин. Также отличились Джовани Ло Сельсо и Кристиан Эриксен.

«Шпоры» набрали семь очков и занимают второе место в группе В. На первом месте «Бавария», которая набрала 12 очков и уже обеспечила себе выход в следующий раунд. «Црвена Звезда» с тремя очками идет третьей.

Лига чемпионов

Группа В

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:4 (0:1)

Голы: Ло Сельсо, 34 (0:1). Сон Хын Мин, 57 (0:2). Сон Хын Мин, 61 (0:3). Эриксен, 85 (0:4).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич (Жандер, 46), Марин, Йованчич (Каньяс, 62), Петрович, ван Ла Парра, Гарсия (Боаки, 67), Павков.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Роуз, Санчес, Фойт, Сиссоко, Дайер, Алли (Эриксен, 62), Ло Сельсо (Скипп, 86), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.

Предупреждения: Дайер, 30. Петрович, 65. Скипп, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

6 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич»