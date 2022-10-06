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6 октября, 02:41

Тонали: «Поражение от «Челси» может сделать нас сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не играли, как «Милан». Но это поражение может сделать нас сильнее. Трудно анализировать отдельные моменты игры, мы должны анализировать ее в целом», — цитирует пресс-служба УЕФА Тонали.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

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