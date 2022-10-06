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6 октября, 02:26

Гвардиола остался впечатлен атакой «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Копенгагеном» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035685--man-city-vs-copenhagen/
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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