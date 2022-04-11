Тухель: «Лукаку не поедет на матч с «Реалом» из-за боли в ахилле, но в состав вернулся Аспиликуэта»

Тухель заявил, что Лукаку пропустит второй матч с «Реалом» из-за боли в ахилле

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных игроках перед ответным матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Что касается новостей о травмах, то Каллум Хадсон-Одои по-прежнему вне игры, а Бен Чилуэлл выбыл надолго.

Ромелу Лукаку не поедет из-за боли в ахилле, которую он испытывал в последнее время, но Сесар Аспиликуэта вернулся. Он уже несколько раз сдал отрицательные тесты и может быть включен в состав команды.

Однако Росс Баркли болен и не сыграет в ближайшее время. Такова ситуация на данный момент, все остальные в составе", — приводит слова Тухеля сайт «Челси».

6 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2021/22 «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 (мск).